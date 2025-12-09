Бойцы 106-го разведбатальона опубликовали в Сети заявление, в котором отреклись от движения «Двуглавый орел» (ДО), принадлежащего православному миллиардеру Константину Малофееву. При этом в командовании заверили Daily Storm, что размолвка произошла именно с «Двуглавым орлом», но не с самим бизнесменом.

Под заявлением подписались командиры и военнослужащие из множества околофутбольных коллективов, а также выходцы дружественных организаций: «Союз Добровольцев Донбасса», «Северный человек», «Русская община» и «Оплот».





«Любые персонажи, представляющиеся нашим именем, а также «акционерами», «кураторами» или «представителями» разведотряда, не находящиеся внутри самого разведотряда, являются проходимцами и никакого отношения к нам не имеют. Одноименный Telegram-канал и группа в VK также не имеют к нам давно никакого отношения. Более того, нам претит, что под нашим именем на них пиарят несуществующие военные группы с несуществующими военными «подвигами», — объяснило позицию командование.





Фанатам пришлось исключить из своих рядов 15 бойцов, один из которых служил в 106-й с самого основания. Их перевели в другие подразделения Минобороны РФ, однако, по словам руководства, они продолжают «спекулировать именем «106» и собирать средства от имени» подразделения. В разведотряде напомнили, что подчиняются только Минобороны РФ и будут пресекать любые попытки гражданских влезть в свою боевую работу ради личных амбиций и корысти.





106-й батальон отрекся от проектов «Двуглавого орла» — Graf Group 106 и «Копейка». Эти проекты якобы «существуют только в медийном поле и не имеют к ним отношения». В СМИ Graf Group упоминается как подразделение спецназа внутри бригады, которым руководит боец с позывным Граф. В одном из интервью он рассказал, что участвовал в СВО с 24 февраля 2022 года в составе роты спецназа 76-й Псковской дивизии.





«Что такое «Копейка», честно говоря, мы сами до сих пор понять не можем. Граф был командиром роты по определенным причинам. С ним бригада рассталась. Вся его рота, которой он командовал, до сих пор воюет и находится в составе батальона», — прокомментировали ситуацию Daily Storm в руководстве 106-го разведбатальона.





В ответ Граф в своем Telegram-канале призвал «не очаровываться сообщениями подозрительных пабликов».





«В настоящее время выполняем разведывательные задачи на территории Харьковской и Курской области, таков путь войны! Но мы всегда и есть «106». А всем завистливым тыловым разведчикам — удачи на полях сражений», — парировал Граф.





В 2023 году бойцы 106-й околофутбольной бригады в интервью Daily Storm рассказывали, что именно движение «Двуглавый орел» стояло у истоков создания отряда. Основатель ДО Константин Малофеев поддержал и проспонсировал эту идею.