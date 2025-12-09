Новости
Новости 18+
St
Генерал Картаполов: Призванные на военные сборы не будут отправлены на СВО, но могут попасть в новые регионы РФ
18+
Президент 8 декабря подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы в 2026 году Андрей Картаполов
Эксклюзив Общество

Генерал Картаполов: Призванные на военные сборы не будут отправлены на СВО, но могут попасть в новые регионы РФ

Президент 8 декабря подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы в 2026 году

Андрей Картаполов Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Призванные по указу Путина на военные сборы не будут отправлены на СВО, но могут попасть в новые регионы РФ. Об этом сообщил Daily Storm глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.


«Неправда, полная ерунда, [что якобы запасники могут попасть в зону проведения спецоперации на Украине]. Президент каждый год подписывает указ о призыве на мобилизационные сборы. Это нужно, чтобы выполнить план подготовки резерва. Никто их [запасников] туда [на СВО] отправлять не собирается», — заявил Картаполов.


Он также пояснил, что в новые регионы РФ могут отправить тех, кто ранее подписал с Минобороны контракт на нахождение в резерве. «Они будут проходить сборы в своих регионах. У нас же есть категория военнообязанных, которые подписывают контракт на нахождение в мобилизационном резерве», — уточнил генерал.


Российский лидер Владимир Путин 8 декабря подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы в 2026 году. В документе указывается, что граждан РФ будут призывать на сборы в Вооруженных силах, Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, а также в органах государственной охраны и ФСБ.


Путин поручил правительству и властям регионов «обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов». Два из четырех пунктов указа Путина засекречены, они проходят как «для служебного пользования».


На сборы могут призвать мужчин, которые уже прошли срочную или контрактную службу; не служили, получив отсрочку или освобождение, а также выпускников военных вузов или женщин с военно-учетной специальностью.


По законодательству РФ, сборы не могут длиться больше двух месяцев подряд. Также есть лимит на то, сколько суммарно может провести на сборах гражданин, находящийся в запасе, — 12 месяцев.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Генерал Картаполов рассказал, что призывников направят в приграничные с Украиной регионы

Осенний призыв не будет связан с проведением СВО, в Крым срочники тоже не поедут, заверил глава комитета Госдумы по обороне 23 сентября 2025
Dailystorm - Генерал Картаполов рассказал, что призывников направят в приграничные с Украиной регионы
#госдума #россияне #минобороны рф #сво #военные сборы #картаполов
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...