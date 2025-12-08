Блокировка Roblox отразится на «полезной» активности детей. Некоторые организаторы турниров, кружков и курсов по программированию, основанных на этой игре, поставили на паузу все мероприятия, выяснил Daily Storm.





В онлайн-школе Skysmart (проект Skyeng) ранее вели платные курсы «Roblox программирование для детей». Однако после блокировки организаторам курсов пришлось сменить направление.





«У нас работа с Roblox на паузе. Мы уже предлагаем другие курсы, альтернативу Roblox. Например, Minecraft. Те ученики, которые были на Roblox, мы их сейчас переводим на другие курсы тоже. Официально нам не сообщали о закрытии курсов по этой игре, но мы уже пытаемся искать альтернативу. А родители детей, кстати, не возмущаются. Они уже более-менее спокойно, адекватно эти новости восприняли. Большой проблемы не возникло», — рассказали Daily Storm в приемной Skysmart.





В IT-академии «ТОП» в Тольятти на 20 декабря был запланирован мастер-класс «Создание 2 игры в Robloх Studio». Организаторы сообщили Daily Storm о вынужденной смене концепции.





«Мы ничего не отменяем, а просто меняем тематику на другие направления. Какие именно — коммерческая тайна. Но мероприятия точно будут. Правда, мы полностью будем менять концепцию, потому что именно Robloх на территории РФ запрещен», — заявили изданию в организации.





Также 20 декабря должен был состояться турнир по Roblox в Санкт-Петербурге. Его хотели организовать в центре киберспорта Cyber Union.





«Пока разбираемся с техническими задачами и с законодательством. Просто слова «блокировка» и «запрет» — это два разных термина. Все родители спрашивают нас, будет ли мероприятие, но мы пока не знаем точно. Изучаем документы. Ясность, думаю, наступит завтра [9 декабря], как у нас все решат техники и юристы», — сказал представитель центра.





«Безусловно, не исключаем, что чемпионат придется и отменить. Но вариантов обхода очень много. Нам не надо, допустим, подключаться к внешним серверам. Мы можем это сделать внутри-локально, как это было в 90-е», — добавил собеседник.





3 декабря Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к американской интернет-платформе Roblox. В ней пользователи могут создавать свои собственные игры и играть в чужие. В Роскомнадзоре пояснили, что в Roblox распространяют материалы экстремистской направленности и пропагандируют ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).





В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий, пояснил ранее представитель Роскомнадзора.





Подобные действия совершаются в том числе в так называемых комнатах и локациях игры, где пользователи могут стать исполнителями террористических акций, напасть на школу, принимать участие в азартных играх, заметили в ведомстве.





Дети, как полагают в Роскомнадзоре, в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию.





Отмечается, что Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а потом переходят в реальную жизнь. Случаи такого противоправного поведения в отношении детей носят не единичный характер — как в США, так и в России, заявил представитель ведомства, не приводя статистических данных.





Roblox — популярная игровая площадка для детей со всего мира. Ее аудиторию преимущественно составляют дети и подростки до 10-14 лет. Всего активных игроков Roblox в районе 380 миллионов (ежемесячная аудитория), из них российских — порядка 18 миллионов, сообщал руководитель проектов EvApps Данила Середа. В России в Roblox ежедневно играло около двух миллионов детей и подростков.





Сейчас Roblox находится под ограничительными мерами в Китае, Алжире, Катаре, Ираке, ОАЭ (частично). Возможность введения ограничений рассматривают Индонезия и Бразилия. Генпрокуроры трех американских штатов — Кентукки, Техаса и Луизианы — подали иски к платформе, обвинив ее в неспособности защитить детей.