В Новороссийске администрация экономит на новогодней елке, чтобы выплатить жителям по 30 тысяч рублей за выбитые ударом БПЛА окна в квартирах

В конце ноября 2025-го жители Краснодарского края пережили массированный налет дронов ВСУ. Один из беспилотников ударил по многоэтажке в Новороссийске. БПЛА повредил около сотни квартир на улице Мурата Ахеджака. Владельцы этой недвижимости рассказали Daily Storm, что рассчитывают на полную компенсацию ремонта полуразрушенного жилья. Но пока в местной администрации им обещают лишь скромные выплаты.





30 тысяч рублей за полуразрушенное жилье





Одна из пострадавших — Виктория З. Она купила однокомнатную квартиру в ЖК «Черноморский‑2» для дочери, которая переехала учиться в Новороссийск. В ночь на 25 ноября, когда дроны атаковали город, девочка чудом успела спастись — она успела забежать в ванную комнату всего за несколько минут до удара.





«У нас выбило окна вместе с рамами, пошли трещины по балкону. Треснула межкомнатная перегородка. Ее немного в сторону повело, придется кладку переделывать. Мебель осколками побило. Входная дверь пострадала», — описала последствия удара хозяйка недвижимости.





Женщина на время арендовала для своей дочери другую квартиру, а сама начала подсчитывать стоимость ущерба. Специалист оконной компании, рекомендованной застройщиком, оценил ремонт балкона и замену остекления квартиры в 150-160 тысяч рублей. По словам женщины, еще 300-400 тысяч придется придется отдать за восстановление стены и все отделочные работы. В сумме около 500 тысяч рублей.





Как утверждает женщина, тем временем от сотрудников администрации она слышала лишь о компенсации в 30 тысяч рублей. «По 15 тысяч на человека выплатят прописанным в квартирах. Плюс еще столько же тем, кто проживал в них», — сказала собеседница.





Проблема заключается еще и в том, что «Черноморский-2» ввели в эксплуатацию недавно. Как указано в карточке ЖК, застройщик группы «ПИК» сдал дом в конце 2021 года. Многие люди даже не успели обжиться в квартирах, поэтому переживают, что останутся без части выплат.





В похожей ситуации оказалась Ирина С. (имя изменено по просьбе женщины), которая не успела прожить в квартире ни дня. Женщина недавно взяла в ипотеку однушку «под чистовую отделку» и начала ремонт. В результате удара беспилотника стены покрылись трещинами, а окна деформировало — их надо менять.





«Я прописана в квартире, но не проживала там. Когда мы подавали документы на вторую выплату 15 тысяч рублей, нам сказали, что с вероятностью 95% будет отказ», — посетовала хозяйка.





Она добавила, что кроме выплат по 15 тысяч рублей, на каждого человека предусмотрены компенсации за потерю имущества. Например, за уничтоженные бытовые приборы и мебель переводят около 78 тысяч.





Если же квартира сгорела целиком, то положены 150 тысяч рублей. Также пять наиболее пострадавших квартир восстановит связанная с застройщиком управляющая компания «ПИК-Комфорт», передавали в администрации.





Местные жители отказались делиться с изданием фотографиями разрушений в квартирах. Они боятся административной ответственности за съемку последствий атак БПЛА, которую ввели на Кубани осенью.





Что еще говорят власти и управляющая компания





Жильцы жалуются, что связанная с застройщиком управляющая компания «ПИК‑Комфорт» якобы сначала пообещала вставить окна за свой счет, а затем отказалась. А замглавы администрации, как настаивают собеседники, сказал, что окна — не предмет первой необходимости для проживания.





«На следующий день (после удара) мой муж пошел в управляющую компанию. Ему сказали, что окна будут вставлять за их счет. Мы поверили в это. Потом, видимо, специалисты посчитали, выставили определенную сумму, и фирма ответила: «Нет, извините, мы не будем вставлять». <...> На днях было собрание с замглавы администрации Рафаэлем Бегляровым. Он сказал, что окна — это не предмет первой необходимости, чтобы проживать в жилище», — утверждает Виктория З.





Похожие истории рассказала и Ирина С. Сейчас женщины ждут поквартирный обход специалистов. Они надеются, что после заключения о повреждениях власти решат не ограничиваться скромными компенсациями и покроют полное восстановление квартир.





Чиновники же намекнули, что муниципалитету не хватает денег на ремонт. «Для того чтобы оперативно восстанавливать поврежденные здания, городу нужны дополнительные средства, значит, на чем-то надо попросту сэкономить. А экономит Новороссийск, в частности, на праздничном новогоднем оформлении города», — сообщила 4 декабря пресс-служба Новороссийска в Telegram-канале.





Депутат Госдумы и бывший местный предприниматель Иван Демченко заявил Daily Storm, что решения о поддержке пострадавших жильцов оценят на заседании оперштаба региона. При этом он считает, что люди должны были заранее застраховать недвижимость.





Имеющихся у края денег пока достаточно для выплаты компенсаций, подчеркнул парламентарий. «Мы справляемся за счет регионального бюджета. <...> Также используем деньги бизнеса. У нас в каждом районе созданы фонды поддержки пострадавших, которые наполняются за счет взносов крупных предприятий», — объяснил Демченко.





Также парламентарий вызвался лично помочь финансами особо пострадавшим семьям. Он попросил людей направить письменные обращения в свою приемную.





Daily Storm направил запросы губернатору Вениамину Кондратьеву, главе администрации Андрею Кравченко и в управляющую компанию «ПИК‑Комфорт». Издание попросило уточнить, будут ли власти и УК покрывать фактическую стоимость восстановления жилья или восстанавливать квартиры. На момент публикации ответы не поступили.