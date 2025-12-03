Жительница Новосибирска в соцсетях пожаловалась на курьера, который пнул бабушку в переходе

В истории с новосибирским курьером, напавшим на пожилую женщину в подземном переходе, появились новые пострадавшие: жительница города заявила, что тот же мужчина ранее вывихнул ей челюсть, и намерена обратиться в полицию. По ее словам, нападение произошло 7 ноября.





«Этот нелюдь 7 ноября в березовой роще около «Додо-пиццы» ударил меня. Я как увидела эти кадры, то сразу узнала его [курьера]! Завтра поеду в полицию и напишу заявление на него. Из-за удара у меня был вывих челюсти», — пишет А. Шохзода в соцсетях.





На звонок корреспондента Daily Storm пострадавшая не ответила.





По данным местных СМИ, 1 декабря 28-летний курьер Дмитрий С. пнул пожилую женщину. Потом он ушел с места инцидента и плюнул в лицо другой прохожей. Она пыталась поговорить с курьером.





Полиция задержала курьера при попытке уехать из Новосибирска. По неподтвержденным данным, у мужчины психическое расстройство. Он состоит на учете у врача.