Росстат отчитался о рекордном сокращении абортов. Но стали ли россиянки больше рожать?

Росстат опубликовал новые данные об абортах в России. На бумаге все оптимистично: ежегодно прерванных беременностей становится меньше. На деле же вместе с этим снижается и число родившихся, а на каждых двух-трех новорожденных по‑прежнему приходится один аборт. Daily Storm разобрался, почему проделанная чиновниками работа не спасает страну от демографического спада.
Что происходит с числом абортов в РФ
Федеральная служба государственной статистики 28 ноября опубликовала статистику по количеству абортов, проведенных в 2024 году. Росстат собирает данные не только от Минздрава, но и неподведомственных ему учреждений. Поэтому эти показатели можно считать наиболее полными.
Согласно статистике, в 2024 году в России проведено 444 тысячи абортов. Это самое низкое значение с 2016 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году — тогда было 468 тысяч прерываний беременности.
Как и раньше, большинство абортов приходится на женщин 18-44 лет — в 2024 году это 432 тысячи случаев. При этом за последние годы они, а также мамы-подростки стали реже прерывать беременность.
По наблюдениям профессора РАНХиГС Александра Щербакова, большую роль в тренде на сохранение ребенка сыграли предложенные РПЦ предабортные консультации. Его коллега, руководитель общероссийского гражданского проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков заметил, что россияне стали чаще использовать контрацептивы, но есть и другая проблема — некоторые женщины просто не могут зачать детей.
«Часть женщин бесплодна, с этим сейчас проблема. У нас снижается количество потенциальных матерей репродуктивного возраста, об этом говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Соответственно, пропорционально уменьшается и число абортов», — объясняет Чесноков.
Однако статистику абортов нельзя рассматривать в отрыве от рождаемости, продолжает специалист. По подсчетам Daily Storm, за последние пять лет этот показатель упал на 15%. С 1,43 миллиона в 2020-м до 1,22 миллиона новорожденных в 2024 году.
Если сопоставить все данные по демографии, то картина получается следующая: на каждые два-три рождения приходится один аборт. За последние пять лет этот показатель колебался в узком диапазоне — от 2,59 до 2,75 рождения на одно прерывание беременности, вычислил Daily Storm. Самое высокое значение зафиксировано в 2024 году.
Реальное число прерываний беременностей может быть больше
В итоговую сводку Росстата попадают в том числе медицинские аборты (как легальные, так и криминальные), случаи внематочного развития плода и прерывание беременности с помощью препаратов, указано в документе, на который опираются сотрудники госстатистики при подсчетах.
В разговоре с Daily Storm один из работников Росстата уточнил, что данные для подсчетов предоставляют службе частные медорганизации, государственные учреждения, подведомственные Минздраву, а также ведомственные клиники. Однако демографы полагают, что реальное число абортов может превышать данные официальной статистики.
«Попадают не все аборты, которые производятся с помощью таблеток. Многие [препараты] можно заказать онлайн и без рецепта врача и так далее. <...> Мы делали контрольные закупки. Даже в тех регионах, где свободная продажа фармабортов запрещена, таблетки можно заказать через сайты», — возразил Сергей Чесноков.
По его оценкам, официальные цифры можно смело умножать как минимум на два. При этом Чесноков подчеркивает, что благодаря доабортным консультациям число прерываний беременности все-таки снижается.
Три ребенка и один аборт — это много или мало?
Чесноков не взялся оценивать данные об абортах в РФ и сравнивать их с показателями в остальном мире. А Щербаков считает, что показатели в стране большие и власти должны продолжать развивать демографические программы.
«Если бы не было такого числа абортов, то у нас уровень рождаемости стал бы больше на четверть. Это привлекательно для нашей страны, потому что мы испытываем демографический спад. Целых 25% роста рождаемости — значимая величина. Нужны расчеты, но я не исключаю, что такой рост прекратил бы естественную убыль населения», — описывает идеальный сценарий доктор экономических наук из РАНХиГС.
Эксперты сходятся во мнении, что, кроме фокуса на борьбе с прерыванием беременности, нужно и дальше развивать рост рождаемости и стимулировать появлением многодетных семей. Для этого государство может помогать родителям с жильем и финансово. Однако молодые люди также должны учитывать свои возможности.
«Их задача — это добиваться более высоких доходов и материального положения. Естественно, за счет своих квалификаций и производительности труда, чтобы оплата была более справедливой», — подытожил демограф и экономист Александр Щербаков.