Росстат отчитался о рекордном сокращении абортов. Но стали ли россиянки больше рожать?

Росстат опубликовал новые данные об абортах в России. На бумаге все оптимистично: ежегодно прерванных беременностей становится меньше. На деле же вместе с этим снижается и число родившихся, а на каждых двух-трех новорожденных по‑прежнему приходится один аборт. Daily Storm разобрался, почему проделанная чиновниками работа не спасает страну от демографического спада.





Что происходит с числом абортов в РФ





Федеральная служба государственной статистики 28 ноября опубликовала статистику по количеству абортов, проведенных в 2024 году. Росстат собирает данные не только от Минздрава, но и неподведомственных ему учреждений. Поэтому эти показатели можно считать наиболее полными.





Согласно статистике, в 2024 году в России проведено 444 тысячи абортов. Это самое низкое значение с 2016 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году — тогда было 468 тысяч прерываний беременности.





Как и раньше, большинство абортов приходится на женщин 18-44 лет — в 2024 году это 432 тысячи случаев. При этом за последние годы они, а также мамы-подростки стали реже прерывать беременность.





По наблюдениям профессора РАНХиГС Александра Щербакова, большую роль в тренде на сохранение ребенка сыграли предложенные РПЦ предабортные консультации. Его коллега, руководитель общероссийского гражданского проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков заметил, что россияне стали чаще использовать контрацептивы, но есть и другая проблема — некоторые женщины просто не могут зачать детей.





«Часть женщин бесплодна, с этим сейчас проблема. У нас снижается количество потенциальных матерей репродуктивного возраста, об этом говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Соответственно, пропорционально уменьшается и число абортов», — объясняет Чесноков.





Однако статистику абортов нельзя рассматривать в отрыве от рождаемости, продолжает специалист. По подсчетам Daily Storm, за последние пять лет этот показатель упал на 15%. С 1,43 миллиона в 2020-м до 1,22 миллиона новорожденных в 2024 году.





Если сопоставить все данные по демографии, то картина получается следующая: на каждые два-три рождения приходится один аборт. За последние пять лет этот показатель колебался в узком диапазоне — от 2,59 до 2,75 рождения на одно прерывание беременности, вычислил Daily Storm. Самое высокое значение зафиксировано в 2024 году.