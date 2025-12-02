Новосибирский чиновник, чья жена послала на *** подписчиков, не осудил ее и призвал СМИ «беспокоиться о Москве»

Жена председателя совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области Сергея Зубкова на отдыхе в Дубае послала на *** подписчиков. Сам чиновник не увидел крамолы в поведении супруги и призвал корреспондента Daily Storm «беспокоиться о Москве и Московской области».





В ответ на вопрос, что он думает о вызывающем посте жены, чиновник сразу перешел в атаку: «А вы-то чего беспокоитесь [из-за истории со скандальным постом супруги чиновника]? Вы-то при чем здесь? Беспокойтесь о Москве и Московской области».





Затем, видимо, выпустив пар, Зубков бросил трубку, после чего отключил телефон. Вероятно, извиняться за поведение любимой в планы чиновника не входит.





Жена Зубкова опубликовала этот пост в Instagram*. На фото девушка позирует в купальнике, стоя на берегу на фоне новогодней елки. «Говорят жене депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой жопой, да идите вы просто на х..с моей странице», — написала она (орфография и пунктуация сохранены. — Примеч. Daily Storm). Девушка также призвала подписчиков не портить себе настроение, глядя на ее «нецеллюлитную попу».





Брак Зубкова и этой девушки подтверждается их совместными фото на ее странице в Instagram и на его — во «ВКонтакте». Реальные Ф.И.О. ее неизвестны, но в VK она указана как Екатерина Новикова.





На сайте новосибирского райсовета за 2022 год можно прочитать, что Зубков женат и воспитывает дочь. В данных за октябрь 2025 года эта информация пропала. Но фото с девушкой в свадебном платье и его рукой на ее бедре опубликованы у Зубкова во «ВКонтакте» 23 августа 2025-го.





На странице жены чиновника множество фото и видео из разных стран. Только за 2025 год, судя по публикациям, девушка побывала во Франции, в Италии, Бельгии, Азербайджане, ОАЭ. Как минимум в некоторых поездках ее сопровождал Зубков, пишет канал «Сибирский экспресс».





Единоросс Сергей Зубков избирается в депутаты новосибирского райсовета с 2015 года. В 2021-м он стал его председателем. В 2025-м был переизбран. Чиновник, по данным сервиса «Контур.Фокус», владеет компаниями в сфере утилизации мусора: «Утилитсервис», «Грин дэй», «Сибирская экологическая компания», «ЭкоСервис».