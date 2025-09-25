Новости
Новости 18+
St
Омбудсмен рассказала, почему школьник напал с ножом на одноклассника в Иркутской области
18+
Инцидент произошел прямо на уроке, оба участника конфликта ранее на учете не состояли undefined
Новости

Омбудсмен рассказала, почему школьник напал с ножом на одноклассника в Иркутской области

Инцидент произошел прямо на уроке, оба участника конфликта ранее на учете не состояли

Детский омбудсмен рассказала, почему школьник напал с ножом на одноклассника в городе Зима Иркутской области. По словам Татьяны Афанасьевой, между подростками произошел «межличностный конфликт», но оба ранее не попадали в поле зрения полиции.


«И нападавший, и пострадавший — обыкновенные парни. Никто из них на учете не состоял. Просто произошел межличностный конфликт между ними. И один школьник вот так (с ножом) решил этот конфликт разрешить. Мальчику уже исполнилось 14 лет, поэтому могут наступить очень серьезные последствия. Будет разбираться полиция, как квалифицировать этот поступок», — сказала Daily Storm региональный омбудсмен.


Она сообщила, что в школе сейчас идет проверка. Пострадавший восьмиклассник получил поверхностные раны, его жизни точно ничего не угрожает, заверила Афанасьева.


«Медики оказали ему помощь, и он даже не нуждается в стационарном лечении. Он находился под наблюдением врачей, но скоро вернется домой», — добавила она.


Инцидент произошел 25 сентября. Прямо во время урока один из подростков схватил складной нож и несколько раз ткнул лезвием одноклассника. Парень был ранен в спину и плечо. Его госпитализировали.


Возбуждены два уголовных дела: по статьям «покушение на убийство« и «халатность», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. В ведомстве заявили, что в ходе расследования будет дана правовая оценка деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Увлекался аниме, был замкнутым, на учете не состоял: что известно о школьнике, напавшем с молотком на детей в Иркутской области

По одной из версий, восьмиклассник планировал совершить суицид после массового убийства 23 сентября 2024
Dailystorm - Увлекался аниме, был замкнутым, на учете не состоял: что известно о школьнике, напавшем с молотком на детей в Иркутской области
#дети #скр #нападение #уголовное дело #школьники #иркутская область #детский омбудсмен
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...