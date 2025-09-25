Омбудсмен рассказала, почему школьник напал с ножом на одноклассника в Иркутской области

Детский омбудсмен рассказала, почему школьник напал с ножом на одноклассника в городе Зима Иркутской области. По словам Татьяны Афанасьевой, между подростками произошел «межличностный конфликт», но оба ранее не попадали в поле зрения полиции.





«И нападавший, и пострадавший — обыкновенные парни. Никто из них на учете не состоял. Просто произошел межличностный конфликт между ними. И один школьник вот так (с ножом) решил этот конфликт разрешить. Мальчику уже исполнилось 14 лет, поэтому могут наступить очень серьезные последствия. Будет разбираться полиция, как квалифицировать этот поступок», — сказала Daily Storm региональный омбудсмен.





Она сообщила, что в школе сейчас идет проверка. Пострадавший восьмиклассник получил поверхностные раны, его жизни точно ничего не угрожает, заверила Афанасьева.





«Медики оказали ему помощь, и он даже не нуждается в стационарном лечении. Он находился под наблюдением врачей, но скоро вернется домой», — добавила она.





Инцидент произошел 25 сентября. Прямо во время урока один из подростков схватил складной нож и несколько раз ткнул лезвием одноклассника. Парень был ранен в спину и плечо. Его госпитализировали.





Возбуждены два уголовных дела: по статьям «покушение на убийство« и «халатность», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. В ведомстве заявили, что в ходе расследования будет дана правовая оценка деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений.