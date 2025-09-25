New York Post: В Белом доме прокомментировали слова Трампа о шансе для Украины «вернуть страну и даже пойти дальше»

В Белом доме заявили, что слова Трампа о границах Украины — это стратегический шаг по активизации переговоров, а не серьезные изменения в его политике. Об этом пишет New York Post.





«Это не является сигналом какого-либо изменения в политике. Это явная и очевидная переговорная тактика», — заявил газете неназванный чиновник в администрации американского лидера.





Ранее после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что для Украины настало время действовать, и при поддержке ЕС «Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше».





Выступая на Генассамблее, Трамп в очередной раз предупредил: США готовы ввести серьезные пошлины против России, если она не согласится на завершение конфликта.