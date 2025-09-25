Суд в России заочно приговорил директора Нарвского музея в Эстонии к 10 годам колонии

Российский суд заочно приговорил директора эстонского музея к 10 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ и реабилитации нацизма.





Мария Сморжевских-Смирнова возглавляет Нарвский музей, расположенный в средневековом замке у российского Ивангорода. В 2023-2025 годах в День Победы на стене крепости вывешивали баннеры с Владимиром Путиным, связанные с боевыми действиями на Украине.





По версии следствия, с которой согласился суд, директор музея «организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений». Кроме лишения свободы, Мосгорсуд на пять лет запретил Сморжевских-Смирновой заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов.





В Ивангороде на 9 Мая проводят праздничный концерт. В 2023 году глава города Виктор Карпенко в беседе с Daily Storm называл показ выступлений прямо на границе с эстонской Нарвой подарком жителям соседней страны.