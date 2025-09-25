В Иркутской области школьник напал с ножом на одноклассника

14-летний школьник напал с ножом на одноклассника на уроке в Иркутской области. Заведено дело о покушении на убийство и халатности.





В региональном главке МВД уточнили, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции утром. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.





«По предварительным данным, во время урока 14-летний юноша ранил раскладным ножом одноклассника на фоне длящегося между ними конфликта», — рассказали в полиции.





Все произошло в учебном заведении в городе Зима. Оба школьника учатся в восьмом классе, сообщает прокуратура. Пострадавшего госпитализировали.





Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства об образовании, защите прав несовершеннолетних и обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов.