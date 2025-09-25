Новости
На Камчатке медведь напал на женщину у школы, от полученных ран она скончалась
Зверь пытался наброситься и на мужчину, но ему удалось спастись
В Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину, от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Об этом информирует краевой Минздрав. 


Как сообщили медики, инцидент произошел в восемь утра 25 сентября (23 часа 24 сентября мск). 


Зверь напал на женщину на территории школы, после атаки она была еще жива. С многочисленными травмами пострадавшую отвезли в больницу, где она и скончалась.


Ранее хищник пытался напасть на мужчину, который был на парковке. Водитель успел быстро закрыться в машине. 


23 сентября в Охинском районе Сахалинской области медведица растерзала женщину, которая собирала ягоды в лесу.

