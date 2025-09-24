В рамках «Лета в Москве» бизнес вложил в развитие парков 275 миллионов рублей

В парках Москвы благодаря участию бизнеса появились новые зоны отдыха. Об этом рассказал глава Департамента культуры столицы Алексей Фурсин.





«В этом году мы получили почти в два раза больше запросов от бизнеса на создание новых объектов инфраструктуры в наших парках. Благодаря участию наших партнеров на территориях появились зоны отдыха, спортивная ледовая арена, оздоровительный комплекс, центры профориентации и досуга и многое другое. Только в рамках проекта «Лето в Москве» в 2025 году бизнес вложил в это направление свыше 275 миллионов рублей», — сказал он.





За два года бизнес инвестировал более 2,75 миллиарда рублей в развитие инфраструктуры столичных парков. Один из примеров сотрудничества — игровое пространство «Кот» у Голицынского пруда в Парке Горького.





Проект реализован московским девелопером. Это площадка в виде дремлющего рыжего кота, по которому можно взбираться наверх, лазить по усам-канатам, лазательной сетке и пандусам.