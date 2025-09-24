На Новый год россияне будут отдыхать рекордные 12 дней

Правительство опубликовало календарь праздничных дней в 2026 году. Согласно ему, новогодние каникулы начнутся 31 декабря и продлятся до 11 января. Как говорится в сообщении, 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесли на 31 декабря (четверг) и 9 января (пятница).





На майских праздниках будет по три выходных (1, 2, 3 и 9, 10, 11) с пятидневной рабочей неделей между ними. Еще три выходных подряд будет в июне — 12, 13, 14.





Кроме того, выходные будут с 21 по 23 февраля (три дня), с 7 по 9 марта (три дня), а также 4 ноября.





В 2025 году и в 2026-м 31 декабря — также выходной день.