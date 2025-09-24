«Интернет, к счастью, ограничить невозможно»: замглавы администрации президента Кириенко рассказал о цифровых угрозах

Заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко выступил на Российском интернет-форуме. Он упомянул цифровые угрозы и отметил, что самые уязвимые категории граждан — пожилые, дети и молодежь.





«Здесь очень важно, выстраивая свои системы и правила, изначально зашивать меры безопасности. Но поскольку интернет, к счастью, такое пространство, в котором ограничить все невозможно никогда и никому, это значит, что очень важно еще и повышать цифровую грамотность. Если хотите, какой-то иммунитет формировать к пониманию того, что не все на пространстве интернета, как и в жизни, может быть безопасно и вызывать безусловное доверие», — сказал Кириенко.





Говоря о цифровом суверенитете, он заявил, что в мире есть всего три страны, полностью самодостаточные в этом плане: США, Китай и «не так давно» Россия.





По словам замглавы администрации президента, это меньше, чем количество государств с ядерным оружием. Кириенко перечислил части цифрового суверенитета: собственные интернет-поиск, социальная сеть, мессенджер, видеоплатформа, площадки электронной торговли, цифровые банковские услуги, образовательные программы.