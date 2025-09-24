Минфин России предложил повысить НДС до 22%

Минфин предложил повысить НДС с 20% до 22%. Льготная ставка 10% на социально значимые товары останется — это продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другое.





Это предложение вошло в пакет законопроектов о бюджете на 2026-2028 годы, которые министерство представило правительству. Среди других возможных изменений — налог 5% на ставки в букмекерских конторах и налог 25% на прибыль букмекерских контор. Новшества в доходной части казны направлены «в первую очередь на финансирование обороны и безопасности», заявили в Минфине.





В рамках нового бюджета семьи, где есть двое и более детей, с 2026 года будут ежегодно получать выплату — им будут возмещать часть уплаченного подоходного налога. Выплаты будут проводить с учетом критерия нуждаемости.





Программа материнского капитала будет действовать до 2030 года с индексацией на уровень инфляции, подтвердил Минфин.