Новости
Новости 18+
St
По центру Новороссийска ударили украинские дроны, два человека погибли
18+
Еще трое местных жителей пострадали undefined
Новости

По центру Новороссийска ударили украинские дроны, два человека погибли

Еще трое местных жителей пострадали

Два человека погибли при ударе украинских БПЛА по центру Новороссийска, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще трое пострадали. 


Атака была в районе гостиницы «Новороссийск». Ее здание повреждено. Также пострадали пять жилых домов, в том числе многоквартирные. Военные продолжают отражать удар, подчеркнул глава региона. 


В Минобороны России отчитывались, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#краснодарский край #новороссийск #атака беспилотников
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...