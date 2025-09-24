По центру Новороссийска ударили украинские дроны, два человека погибли

Два человека погибли при ударе украинских БПЛА по центру Новороссийска, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще трое пострадали.





Атака была в районе гостиницы «Новороссийск». Ее здание повреждено. Также пострадали пять жилых домов, в том числе многоквартирные. Военные продолжают отражать удар, подчеркнул глава региона.





В Минобороны России отчитывались, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.