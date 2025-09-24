Песков назвал Россию медведем в ответ на слова Трампом, сравнившего страну с «бумажным тигром»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на слова американского лидера Дональда Трампа, сравнившего Россию с «бумажным тигром».





«Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет», — сказал Песков в эфире РБК.





Песков указал, что несмотря на определенные «точки напряжения», Россия сохраняет свою макроэкономическую стабильность.





Путин сохраняет готовность ко встрече с Зеленским, но без подготовки это будет «пиар-акцией, обреченной на провал», заявил Песков.





Он подчеркнул, что «динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже».





Ранее, выступая на 80-й Генассамблее ООН, Трамп предупредил, что США готовы ввести серьезные пошлины против России, если она не согласится на завершение конфликта.





Трамп раскритиковал Индию, Китай и ряд стран НАТО за покупку российской нефти, назвав это непростительным. По его словам, именно эти государства спонсируют украинский конфликт.