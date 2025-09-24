Продюсер: Киноплатформа «Москино» упростила жизнь кинопроизводителей

Платформа «Москино» упростила жизнь кинопроизводителей, заявил продюсер компании Black Box Production Павел Сарычев.





«Появление киноплатформы два года назад, конечно, серьезно изменило нашу жизнь как производителей. Потому что у нас наконец-то появился ресурс, в котором мы в одной точке можем узнать информацию по доступности киноплощадок и доступности киногрантов, узнать информацию о действующих в Москве киношколах и даже предварительно просмотреть для съемок реквизит и костюмы, а также перейти во вкладку московской кинокомиссии, написать заявку на съемку и в течение нескольких дней, гораздо быстрее, чем раньше, по очень простой системе получить согласование на съемки», — сказал он Агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что московская киноплатформа позволяет организовать все съемки буквально не выходя из офиса.





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что киноплатформе «Москино» исполнилось два года. За это время она привлекла более 1,2 миллиона пользователей — зрителей и кинематографистов.