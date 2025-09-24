Путин назначил Александра Гуцана на должность генпрокурора России

Александр Гуцан назначен на пост генпрокурора РФ. Соответствеюущий указ подписал президент России Владимир Путин.





Ранее Совфед завершил консультации о кандидатуре Гуцана на пост генпрокурора. Прежнего генерального прокурора Игоря Краснова назначили на должность председателя Верховного суда России.





Гуцан родился в 1960 году в Ленинградской области. Работал с 2007-го по 2018 год заместителем генерального прокурора России.





Затем перешел на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, сменив на этой позиции Александра Беглова.