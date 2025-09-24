Новости
Путин назначил Александра Гуцана на должность генпрокурора России
Игорь Краснов стал председателем Верховного суда undefined
Александр Гуцан назначен на пост генпрокурора РФ. Соответствеюущий указ подписал президент России Владимир Путин. 


Ранее Совфед завершил консультации о кандидатуре Гуцана на пост генпрокурора. Прежнего генерального прокурора Игоря Краснова назначили на должность председателя Верховного суда России. 


Гуцан родился в 1960 году в Ленинградской области. Работал с 2007-го по 2018 год заместителем генерального прокурора России. 


Затем перешел на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, сменив на этой позиции Александра Беглова.

