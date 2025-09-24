Посольство США продлило курсы по английскому языку и истории Штатов для россиян до декабря, заметил Daily Storm. На сайте Американского центра в Москве при посольстве Соединенных Штатов анонсировали интенсив по английскому языку и культуре США для взрослых с 28 октября по 18 декабря.
Ранее, в течение последних нескольких недель, сообщения о мероприятиях в Американском центре публиковали только на текущую неделю.
Россиян приглашают изучать грамматику и лексику, особенности штатов — еду, акценты, историю и традиции. Занятия онлайн будет вести американский преподаватель.
Также на сайте центра появились сообщения о лекциях о спорте, которые будет вести американский журналист. Они продлятся с октября по декабрь. Россиянам расскажут о чемпионате мира по футболу FIFA 2026 года, который планируется провести в США, Канаде и Мексике.
Глава Госдепартамента США Марко Рубио 29 августа объявил, что агентство США по международному развитию (USAID) закрывается. По официальным данным, агентство финансировало различные неправительственные организации, в том числе связанные с изучением языка и культуры США.
Но организацию неоднократно обвиняли в поддержке политических проектов по всему миру. Небольшую часть основных программ агентства передали Госдепартаменту.
В январе, после того как президент США Дональд Трамп вступил в свою должность, он приостановил американскую помощь иностранным государствам на 90 дней. Тогда Американский центр при посольстве США в РФ отменил все свои программы в связи с «непредвиденными обстоятельствами». 17 марта мероприятия возобновили на фоне сообщений о потеплении в российско-американских отношениях.