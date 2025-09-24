Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда России

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. С 22 января 2020-го Краснов был генеральным прокурором.





Отмечается, что решение о назначении Краснова было принято единогласно. На посту генпрокурора его должен сменить полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Позже Совфед рассмотрит вопрос о его назначении на должность.





Стало также известно, что президент России Владимир Путин своим указом освободил Краснова от должности генерального прокурора.





Экс-глава Верховного суда Ирина Подносова скончалась после продолжительной болезни в июле этого года.