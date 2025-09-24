Новости
Новости 18+
St
Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда России
18+
Он занимал должность генерального прокурора больше пяти лет undefined
Новости

Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда России

Он занимал должность генерального прокурора больше пяти лет

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. С 22 января 2020-го Краснов был генеральным прокурором.


Отмечается, что решение о назначении Краснова было принято единогласно. На посту генпрокурора его должен сменить полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Позже Совфед рассмотрит вопрос о его назначении на должность. 


Стало также известно, что президент России Владимир Путин своим указом освободил Краснова от должности генерального прокурора. 


Экс-глава Верховного суда Ирина Подносова скончалась после продолжительной болезни в июле этого года.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#совет федерации #верховный суд #прокурор #игорь краснов
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...