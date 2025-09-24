Новости
Зеленский рассказал о предложении Путину встретиться в Казахстане
Также политик заявил, что саммит можно было бы провести в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Австрии или Швейцарии
Также политик заявил, что саммит можно было бы провести в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Австрии или Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предлагал президенту России Владимиру Путину встретиться в Казахстане. Об этом он заявил в интервью Fox News. 


«Мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в европейских нейтральных [странах] как Австрия и Швейцария. Мы говорили: «Даже если вы хотите [встретиться] где-то вроде Казахстана — мы готовы». Вот и все», — сказал украинский президент. 


На уточняющий вопрос ведущего Зеленский подтвердил, что готов ко встрече с главой российского государства. 


Ранее Путин предлагал Зеленскому приехать в Москву, дав 100-процентную гарантию безопасности. Президент Украины отказался и пригласил российского лидера в Киев


23 сентября Зеленский и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсудили военный конфликт Москвы и Киева.


По сообщению пресс-службы казахстанского лидера, Зеленский «изложил свой взгляд» на происходящее, а Токаев призвал «в этой чрезвычайно сложной ситуации» продолжать дипломатические усилия с целью урегулирования. 

