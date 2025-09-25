Зеленский назвал условие для своей отставки с поста президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить пост главы государства после окончания военного конфликта с Россией. В случае достижения прекращения огня он пообещал обратиться к парламенту с просьбой организовать выборы. Об этом он рассказал журналисту The Axios.





Зеленский подчеркнул, что «очень хотел бы быть со своей страной в сложный период времени, помогать своей стране», а на следующие выборы «готов не идти».





На вопрос, готов ли он провести выборы, если будет достигнуто соглашение о многомесячном прекращении огня, Зеленский ответил утвердительно. Он подчеркнул, что рассказал об этом президенту США Дональду Трампу во время их последней встречи.





Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли в мае 2024-го. Выборы должны были состояться 31 марта прошлого года, однако их отменили из-за военного положения в стране.