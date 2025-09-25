В Москве открылся прием заявок на гранты для фильмов с нравственными ценностями

Правительство Москвы запустило прием заявок на получение финансовой поддержки до пяти миллионов рублей для продвижения фильмов, отражающих традиционные российские духовно-нравственные ценности, а также детского и молодежного контента. Об этом сообщили в пресс-службе Московского кинокластера.





Субсидию могут получить кинопроизводители, кинопрокатные компании, онлайн-платформы и телеканалы. Поддержка покрывает до 70% расходов, понесенных за 12 календарных месяцев до дня подачи заявки, но не более пяти миллионов рублей. Прием документов стартует 25 сентября и продлится до 30 декабря 2025 года.





Заявки необходимо подавать через киноплатформу «Москино» в разделе «Гранты для киноиндустрии». Для участия требуется создать заявку и предоставить пакет документов, подтверждающих затраты на размещение рекламы на внешних поверхностях в пределах Москвы, а также выполнить другие установленные требования.





Финансирование предоставляется российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в виде компенсации части фактических расходов, связанных с продвижением фильмов на территории столицы.





В пресс-службе отметили, что Москва продолжает активно развивать кинематограф. Иностранные производители могут получить компенсацию до 45% затрат, понесенных при съемках в Москве, максимальный размер поддержки — 50 миллионов рублей. Также доступен отдельный грант за создание образа столицы в художественных и документальных фильмах.