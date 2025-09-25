Экс-президента Франции Саркози приговорили к пяти годам по делу о финансировании его избирательной кампании Ливией

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании властями Ливии. Об этом пишет France Info.





По версии обвинения, в 2005 году Саркози и его окружение заключили секретное соглашение с ливийским руководителем Муаммаром Каддафи. Взамен на финансовую поддержку ливийский лидер рассчитывал на улучшение своего имиджа на международной арене.





После избрания президентом в 2007 году Саркози пригласил Каддафи с официальным визитом в Париж. Однако в 2011 году Саркози возглавил военную операцию НАТО против режима Каддафи, что в итоге привело к свержению и убийству политика.





Саркози 70 лет. Ранее его признавали виновным в коррупции и торговле влиянием, за что он отбывал срок с электронным браслетом. Также он был осужден за незаконное превышение расходов в своей проигранной кампании 2012 года.