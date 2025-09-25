Новости
Режиссер Алексей Учитель оценил работу «Москино»
Киноплатформа «Москино» помогла в съемках масштабных сцен нового фильма Алексея Учителя — драмы «Шум времени» о Дмитрии Шостаковиче. 


«Удобный онлайн-сервис помог оперативно согласовать съемочные дни через московскую кинокомиссию и получить доступ ко всей необходимой инфраструктуре кинопарка «Москино». На фоне уникального по своим размерам натурного хромакея в кинопарке наша команда воссоздала палубу легендарного советского лайнера «Михаил Лермонтов», выполнявшего рейсы через Атлантику», — рассказал Учитель. 


По его словам, технология позволила не только значительно сократить сроки производства, но и добиться высочайшего уровня реалистичности визуальных эффектов. 


«Мы искренне благодарны правительству Москвы за создание принципиально новых возможностей для кинематографа, в эффективности которых мы смогли убедиться на собственном опыте», — добавил режиссер. 


Ранее Сергей Собянин сообщил, что за два года киноплатформа «Москино» привлекла свыше 1,2 миллиона пользователей — зрителей и кинематографистов.

