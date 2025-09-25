Новости
Россия назвала «абсурдом» слухи о своих БПЛА над Данией
Дипломаты считают это срежиссированной провокацией undefined
Беспилотники замечали над датскими аэропортами дважды на этой неделе. Вечером 23 сентября из-за них закрывали аэропорт Копенгагена. 24 сентября дроны находились вблизи аэропортов Эсбьерга, Сеннерборга, а также базы Скридструп, где расположены истребители F-16 и другая авиация.  


В Дании появились предположения, что к произошедшему причастна Россия, пишет газета Jyllands-Posten. Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен назвал случившееся «гибридной атакой», не возложив ответственность на кого-либо. 


Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что инциденты с БПЛА — «часть стратегии» российских властей, но пока он не может сказать «ничего конкретного по этому вопросу». 


Посольство России назвало инциденты в аэропортах Дании «срежиссированной провокацией». 


«Несомненно, она будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны», — указали там. 


Отмечается, что «российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам». 

