Россия назвала «абсурдом» слухи о своих БПЛА над Данией

Беспилотники замечали над датскими аэропортами дважды на этой неделе. Вечером 23 сентября из-за них закрывали аэропорт Копенгагена. 24 сентября дроны находились вблизи аэропортов Эсбьерга, Сеннерборга, а также базы Скридструп, где расположены истребители F-16 и другая авиация.





В Дании появились предположения, что к произошедшему причастна Россия, пишет газета Jyllands-Posten. Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен назвал случившееся «гибридной атакой», не возложив ответственность на кого-либо.





Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что инциденты с БПЛА — «часть стратегии» российских властей, но пока он не может сказать «ничего конкретного по этому вопросу».





Посольство России назвало инциденты в аэропортах Дании «срежиссированной провокацией».





«Несомненно, она будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны», — указали там.





Отмечается, что «российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам».