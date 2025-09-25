Новости
Новости 18+
St
«Через десятилетия станет жарче»: ученый призвал москвичей готовиться к изменению климата
18+
Он советует создавать больше зеленых зон undefined
Новости

«Через десятилетия станет жарче»: ученый призвал москвичей готовиться к изменению климата

Он советует создавать больше зеленых зон

Москва в ближайшие годы станет жарче, а летнее тепло будет ощущаться сильнее, заявил климатолог, директор Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик РАН Владимир Семенов. 


По его словам, «у нас июнь сейчас такой же, как июль раньше, а через 30 лет май станет такой, как июнь 70 лет назад», цитирует ученого KP.RU.


Он пояснил, что при выезде из Москвы в Подмосковье температура обычно на пять-семь градусов ниже из-за влажной почвы, интенсивного ночного испарения и прозрачной атмосферы, что обеспечивает эффективное охлаждение.


Так как зимой температура воздуха бывает минус 15, стать морским курортом Москве не суждено, уверен эксперт. Он убежден, что «холодовой стресс будет уменьшаться, и это тоже положительное последствие глобального потепления». 


Эксперт подчеркнул, что адаптация города — ключ к безопасности и комфорту жителей. Он советует создавать больше зеленых зон и водоемов, чтобы формировались локальные «острова холода» и москвичам было легче переносить экстремальные температуры.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #глобальное потепление #изменение климата
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...