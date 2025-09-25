«Через десятилетия станет жарче»: ученый призвал москвичей готовиться к изменению климата

Москва в ближайшие годы станет жарче, а летнее тепло будет ощущаться сильнее, заявил климатолог, директор Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик РАН Владимир Семенов.





По его словам, «у нас июнь сейчас такой же, как июль раньше, а через 30 лет май станет такой, как июнь 70 лет назад», цитирует ученого KP.RU.





Он пояснил, что при выезде из Москвы в Подмосковье температура обычно на пять-семь градусов ниже из-за влажной почвы, интенсивного ночного испарения и прозрачной атмосферы, что обеспечивает эффективное охлаждение.





Так как зимой температура воздуха бывает минус 15, стать морским курортом Москве не суждено, уверен эксперт. Он убежден, что «холодовой стресс будет уменьшаться, и это тоже положительное последствие глобального потепления».





Эксперт подчеркнул, что адаптация города — ключ к безопасности и комфорту жителей. Он советует создавать больше зеленых зон и водоемов, чтобы формировались локальные «острова холода» и москвичам было легче переносить экстремальные температуры.