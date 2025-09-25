«Мы будем делать эту работу»: гендиректор Киностудии Горького Юлиана Слащева рассказала о планах выхода на международный рынок

В Москве на Международном кинофестивале молодежных фильмов «Высоко» генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева рассказала, что в планах — выпуск отечественных картин не только на внутреннем, но и на международном рынке. Однако пока работа в этом направлении только началась, так как на сегодняшний день есть лишь относительно небольшой пакет фильмов, подходящих для этих целей.





«Киностудия Горького только начинает работу с международным рынком, потому что у нас сегодня не такой большой пакет готового кино, для того чтобы продвигаться, но, тем не менее, мы эту работу делать будем и, как только мы соберем пакет, в первую очередь, игрового кино, которое можно было бы продавать на международных рынках, мы точно будем это делать», — отметила Слащева.





Она подчеркнула, что почти все документальные и научно-популярные проекты, то есть неигровое кино, выпущенное на студии, получают призы и участвуют во всех крупных международных фестивалях.





«И документалисты наши очень обласканы вниманием международных жюри и международных фестивалей», — указала гендиректор.





«Если говорить о контенте «Союзмультфильма», то там международные продажи идут очень активно, потому что там большая накопленная библиотека. Очень много анимационных проектов, и анимация продается, конечно, проще, чем продается кино. Потому что, если у вас хорошо дублирован проект, хорошо дублирован иностранный язык, то вы никогда не сможете сказать, в какой стране сделана эта анимация. Чаще всего. Кроме, может быть, анимации совсем азиатской и японской, которую отличают особенности. Наша анимация все-таки очень европейская, поэтому невозможно сказать, где она сделана», — рассказала Слащева.





Она отметила, что дубляж идет на очень большое количество языков и анимация продается активно на всех рынках детского контента, «Союзмультфильм» также продает свои проекты, несмотря на некие изменения в работе.





«Политическая ситуация повлияла очень сильно. Для нас закрыты фактически все англосаксонские рынки. Они первые перестали покупать контент, а это то, куда у нас его раньше продавалось больше всего. Потому что это развитые большие рынки — Австралия, Канада, где много детей, где много семей с детьми и анимационный особенно контент наш был очень популярен», — призналась Слащева.





По ее словам, студия привыкает жить в новых условиях и перестроилась на другие рынки.





Гости торжественной церемонии открытия стали первыми посетителями нового многофункционального зала «Горький холл», расположенного в историческом здании Киностудии Горького. Фильмом, показанным на открытии, стала музыкальная сказка «Огниво против Волшебной скважины» режиссера Анджея Петраса.