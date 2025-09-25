В Москве начался Международный кинофестиваль молодежных фильмов «Высоко»

В Москве стартует Международный кинофестиваль молодежных фильмов «Высоко». Зрители могут бесплатно посмотреть более 60 кинокартин, снятых о молодежи и для молодежи.





«Цель фестиваля — показать, как развивается молодежное кино в России и в мире, сформировать у зрителей верные ориентиры через силу аудиовизуального искусства. Победителей будет выбирать зрительское и экспертное жюри в зависимости от конкурса. Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы», — отмечается на сайте мероприятия.





Гости торжественной церемонии открытия стали первыми посетителями нового многофункционального зала «Горький холл», расположенного в историческом здании Киностудии Горького. Фильмом, показанным на открытии, стала музыкальная сказка «Огниво против Волшебной скважины» режиссера Анджея Петраса.





Как рассказала Daily Storm гендиректор Киностудии Горького Юлиана Слащева, в планах — выпуск отечественных картин не только на внутреннем, но и на международном рынке. Однако пока работа в этом направлении только началась, так как на сегодняшний день есть лишь относительно небольшой пакет фильмов, подходящих для этих целей.





«Но тем не менее эту работу мы обязательно делать будем. Как только мы соберем пакет в первую очередь игрового кино, которое можно было бы продавать и продвигать на международных рынках, мы точно будем это делать», — сообщила она.





Слащева отметила, что гораздо лучше дела обстоят у контента «Союзмультфильма». Международные продажи идут активно, так как в РФ имеется большая накопленная библиотека. Кроме того, отметила гендиректор киностудии, за рубежом продавать анимацию проще, чем фильмы.





Главная тема фестиваля в этом году — возможности и развитие молодого человека в эпоху технологий и творчества. Гостей мероприятия ждут показы международного конкурса полного метра, короткого метра, а также лент внеконкурсной программы, отобранной программной дирекцией фестиваля.





Зрителям представят игровое, документальное и научно-популярное кино, анимацию, а также экспериментальные и учебные проекты из разных стран мира. Для детей, подростков и родителей организуют мастер-классы, встречи с кастинг-директорами и лабораторию-интенсив по съемке мини-фильмов.





Также запланирована специальная программа с баттлами киношкол, творческими встречами и занятиями с представителями медиаиндустрии. Показы фильмов пройдут на нескольких площадках столицы. В их числе кинотеатр «Пионер» и кинотеатры сети «Москино».