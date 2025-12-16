«Это все от нелюбви»: Борис Галкин и Эвелина Бледанс рассказали, не боятся ли они водить детей в школу после резни под Одинцовым

Борис Галкин и Эвелина Бледанс выразили соболезнования родителям ребенка, погибшего после нападения на школу в подмосковном Одинцове. Мальчику было всего 10 лет. Он скончался от удара ножом. Нападавший — ученик той же школы. Атакуя людей, он снимал это на видео, чтобы потом выложить в интернет.





Пока в МВД восстанавливают полную картину трагедии, родители школьников начали бояться отпускать их на уроки. 15 декабря, Петербург. 15-летний ученик набросился на учительницу математики, когда пришел к ней исправлять оценку. 16-е, Одинцово. И опять нож.





Что происходит? И главное — как уберечь детей?





Как рассказывает актриса Эвелина Бледанс, она даже не представляет, как объяснить сыну Семе, что делать, если на него нападут. Он еще маленький и не поймет, но уже «достаточно четко представляет, в какой ситуации надо проявить осторожность и сконцентрироваться».





«Это настолько страшная новость, что даже не укладывается в голове, — говорит Эвелина. — Соболезную семье погибшего ребенка! Странно, что нападавший смог пройти с оружием, ведь в каждой школе теперь есть рамки металлодетектора».