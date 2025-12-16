Новости
«Это все от нелюбви»: Борис Галкин и Эвелина Бледанс рассказали, не боятся ли они водить детей в школу после резни под Одинцовым
Возле учебного заведения устроили импровизированный мемориал. Люди плачут и несут цветы Коллаж: Daily Storm
Общество

Коллаж: Daily Storm

Борис Галкин и Эвелина Бледанс выразили соболезнования родителям ребенка, погибшего после нападения на школу в подмосковном Одинцове. Мальчику было всего 10 лет. Он скончался от удара ножом. Нападавший — ученик той же школы. Атакуя людей, он снимал это на видео, чтобы потом выложить в интернет.


Пока в МВД восстанавливают полную картину трагедии, родители школьников начали бояться отпускать их на уроки. 15 декабря, Петербург. 15-летний ученик набросился на учительницу математики, когда пришел к ней исправлять оценку. 16-е, Одинцово. И опять нож.


Что происходит? И главное — как уберечь детей?


Как рассказывает актриса Эвелина Бледанс, она даже не представляет, как объяснить сыну Семе, что делать, если на него нападут. Он еще маленький и не поймет, но уже «достаточно четко представляет, в какой ситуации надо проявить осторожность и сконцентрироваться».


«Это настолько страшная новость, что даже не укладывается в голове, — говорит Эвелина. — Соболезную семье погибшего ребенка! Странно, что нападавший смог пройти с оружием, ведь в каждой школе теперь есть рамки металлодетектора».

Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс Фото: Global Look Press / Белкин Алексей

Тем временем все социальные сети уже наполнены гневными комментариями, что администрации образовательных учреждений так и не научились обеспечивать безопасность. Случись что — последствия будут ужасными.


«Поэтому в каждой школе должна быть серьезная и надежная охрана, — говорит Daily Storm актер Борис Галкин. — Не буду говорить, где учится моя дочка, но там с этим строго. Случайный человек не пройдет — это просто исключено!»


По словам Бориса Сергеевича, он сам отвозит дочку на уроки и сам забирает, а после сегодняшней истории еще и проведет небольшой инструктаж на тему того, что делать в таких ситуациях.


«Мы с женой всегда учим ее осторожности, — объясняет артист. — И даже когда она играет на детской площадке, строго-настрого наказываем ей, чтобы она никуда не убегала и всегда держала нас в поле зрения».


А природа подобных поступков известна...


«Это все от нелюбви! — считает Галкин. — К сожалению, новое поколение уткнулось в гаджеты, и это уводит его от истинных человеческих чувств. От сострадания... От понимания, что ты не один, а среди соучеников, соседей, сограждан. От осознания, что ты можешь сделать больно.

Борис Галкин
Борис Галкин Фото: Global Look Press / Екатерина Цветкова

Их надо любить и прививать хорошее. Тогда они вырастут людьми! Дай бог нашим детям жить с открытым и добрым сердцем».


Напомним, что сразу после убийства ребенка подросток сделал с ним селфи. На футболке напавшего было написано No Lives Matter («Ничьи жизни не имеют значения»). Это название запрещенной мизантропической онлайн-группы, которая выступает за насилие и уничтожение человечества.


﻿Кроме того, подросток мог придерживаться националистических взглядов. На фотографиях, сделанных им перед атакой на школу, видна символика ультраправых движений и антисемитские надписи на шлеме.

#одинцово #борис галкин #эвелина бледанс
