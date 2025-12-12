«Выключать не только связь, но и свет по ночам»: экс-глава зенитно-ракетных войск Хатылев рассказал, как бороться с БПЛА ВСУ

В Telegram-каналах появились сообщения, о том, что отключение мобильного интернета якобы бесполезно для противодействия дронам. Большинство украинских беспилотников будто бы теперь управляются по системам спутниковой связи. Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования спецназначения Москвы Сергей Хатылев рассказал Daily Storm, что для борьбы с вражескими БПЛА существует объемный комплекс мер, в котором отключение интернета и связи — лишь одна из составляющих.





«Принимаются всеобъемлющие меры, то есть не кнопка нажимается, которая отключает мобильную связь, интернет, и все на этом. Многие люди понимают этот вопрос очень узко. Меры принимаются и технические, и организационные, и тактические. Некоторые средства, допустим, зенитно-ракетные, локационные станции, перестраиваются на другой диапазон частот, чтобы противник не мог засечь частоту, на которой работает станция обнаружения или станция стрельбы зенитными ракетами», — объяснил Хатылев.





Обнаружив вражеский беспилотник и определив, как он управляется, войска радиоэлектронной борьбы начинают ставить помехи в канал радиоуправления или в канал связи со спутником, продолжил полковник запаса. К тактическим мерам также относится, например, выключение света.





Сейчас дроны управляются разными способами: «и по кабелю, и по радиоуправляемому сигналу, и через спутники — через космос, в ручном режиме, через телесистемы». У БПЛА есть несколько систем наблюдения и наведения: в оптическом, инфракрасном, звуковом диапазоне, теледиапазоне и так далее.





«Есть комбинированное управление, когда идет оповещение от передовых подразделений или непосредственно от наблюдателей о том, что в нашу сторону движутся беспилотники», — добавил эксперт.





Регулярно отключать передачу данных в десятках регионах РФ, оставляя только голосовую связь и SMS, начали с мая 2025 года. Власти объясняли это тем, что данные меры позволяют «сбивать с толку» беспилотники, которые используют сигналы базовых станций для ориентирования.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2025 года, отвечая на вопрос о целесообразности отключения мобильного интернета в российских регионах, также отмечал, что это делается для борьбы с БПЛА.