Одиннадцать северокорейцев попросили убежища в России, пока армия КНДР помогала освобождать Курскую область

Одиннадцать граждан КНДР попросили временное убежище в России во время, когда корейские бойцы помогали освобождать Курскую область. Из открытых данных на сайте Федстата следует, что за январь-декабрь 2024-го таких было 10, за январь-июнь 2025-го — один человек.





Впрочем, это совсем не рекорд. С 2017 года граждане Северной Кореи регулярно подаются на временное убежище в России. Рекордная цифра зафиксирована в 2017-м: 32 обращения.





В 2018-м убежище попросили 23 северокорейца, в 2019-м — 20, в 2020-м — 14, в 2021-м — 12. В год начала СВО — 11. В 2023-м было восемь обращений, следует из статистики ведомства.





Daily Storm обратил внимание, что большинство обращений за убежищем в 2024-м от корейцев поступило с января по сентябрь, а в августе того года началось вторжение ВСУ в Курскую область, в битве за освобождение которой позднее корейцы и приняли участие. Связано ли это, неясно. Также неизвестно, обращались ли за убежищем именно военнослужащие.





Власти обеих стран не комментировали информацию. Данных о том, сколько северокорейцев в итоге получили убежище, нет. Daily Storm направил запросы в МИД, МВД и Росстат.