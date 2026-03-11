До России долетят «черные дожди», появившиеся после ударов по нефтяным объектам в Иране

До России долетят «черные дожди» с токсичными частицами, появившиеся после ударов по нефтяным объектам в Иране, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что больше всего «отравы» ветром занесет к западным соседям Ирана.





«Сейчас с юго-запада на северо-восток наблюдаются довольно мощные воздушные потоки. Они достигают 80-100 километров в час. Все это проходит (в зависимости от нанесения ударов) через Индию, на Афганистан, Китай и может доходить вплоть до прибайкальского региона РФ. Это на ближайшие сутки. Потом ветер может менять направление и скорость, надо наблюдать», — заявил Daily Storm Тишковец.





Уровень экологического ущерба напрямую зависит от расстояния, потому что концентрации яда совершенно другие, пояснил метеоролог: «Все зависит от направления движения воздушных масс, от облачности, осадков. Это [кислотные дожди] больше соседей касается к Западу от Ирана. Россия как-то в стороне, слава Богу».





Он заметил, что сейчас никто из экологов не имеет доступа в зону боевых действий. В случае же удара по объектам ядерной инфраструктуры — при выбросе радиоактивных веществ в атмосферу в акватории Персидского залива — эти облака могут распространяться на огромные территории евразийского континента, предупредил эксперт. Он добавил, что пострадают Индия, Пакистан, Китай, частично Средняя Азия и южные районы России.





По словам Тишковца, «черные дожди — по своей сути дождевая вода, которая взаимодействует с выброшенными в атмосферу углеводородами (диоксидами серы, оксидами азота) и превращается в кислотный раствор.





«Он и представляет опасность: это могут быть ожоги кожи, повреждения легких. Там могут находиться и тяжелые металлы (например, никель), содержащиеся в мазуте и дизтопливе. Вся эта отрава просачивается в почву, в водные системы. Это может стать причиной массовой гибели птиц, животных. По сути, это равносильно объявлению химической войны для региона. Учитывая, что удары наносятся и по Северному Ирану, и по побережью Каспийского моря —там тоже будут экологические проблемы», — заключил эксперт.





Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила: из-за «черных дождей» у людей могут быть головные боли, раздражение кожи и глаз, проблемы с дыханием.





Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на пресс-конференции в Женеве заявил, что авиаудары привели к «массовому выбросу в воздух токсичных углеводородов, оксидов серы и соединений азота». Длительное воздействие некоторых из этих соединений увеличивает риск развития рака.





Вечером 7 марта израильские военные нанесли удары по нескольким нефтяным хранилищам в Тегеране. Агентство Fars писало также об ударах по трем нефтехранилищам в Кухаке, Шахране и Кередже. После атак возникли пожары.