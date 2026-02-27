Какие фирмы могут связывать Костылева с уголовным делом о дронах и похищенном у Минобороны миллиарде рублей?

Экс-главред Readovka Алексей Костылев в в 2024 году открыл два предприятия по производству летательных аппаратов. Ранее бизнесмена арестовали по делу о хищении около миллиарда рублей, выделенных Минобороны на поставки дронов.





Обе компании называются «Научно-производственное предприятие «Оборона» (НПО). Как указано в базе «СПАРК-Интерфакс», организации могут производить и ремонтировать авиатехнику, выпускать навигационную и радиолокационную аппаратуру, пусковые и катапультирующие устройства, наземные тренажеры и спецавтомобили.





В одном из НПО Костылев выступал единоличным владельцем. За 2024 год фирма зафиксировала убытки на 43 тысячи рублей.





В другой компании у Костылева — совладелец. Ему принадлежит доля в 75%, а оставшаяся часть находится под контролем некоего Кирилла Солока.





С 2021-го по 2025 год он возглавлял областной штаб «Юнармии» в Смоленской области (в этом регионе родился основатель Readovka). В 2010-х годах мужчина работал в министерстве по внутренней политике региона, следует из деклараций о доходах сотрудников. Он занимал должность замначальника управления общественных связей и информационной политики.





Сейчас предприниматель возглавляет проект «Смоленский военно-патриотический кластер». В соцсетях Солок писал, что организация развивает местный музей «Форпост 863». На территории милитари-парка расположены полигон военно-тактических игр, музей авиации и полигон радиоуправляемых моделей, указано в описании VK-группы музея.





Сейчас упомянутые бизнесы Алексея Костылева проходят процесс ликвидации.





Костылев основал Readovka в 2014 году. В августе 2025 года он передал руководство медиаменеджеру из Тюмени Андрею Ткаченко; позднее проект объединили с изданием URA.RU.





По версии следствия, Костылев похитил у Минобороны средства, предназначенные для поставок беспилотников. По словам его адвоката, в деле есть еще один фигурант. «Само уголовное дело было возбуждено в отношении другого неустановленного лица», — указал защитник.