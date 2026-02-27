Экс-главреда Readovka Костылева арестовали на два месяца

Экс-главреда Readovka арестовали по делу о мошенничестве. Алексей Костылев пробудет под стражей минимум два месяца, передает корреспондент Daily Storm из зала суда.





В ходе заседания защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на наличие у Костылева государственных наград и тяжелое состояние его здоровья. По словам его адвоката Кондратьева, после серьезного ДТП в октябре 2024 года журналист перенес ушиб мозга и кровоизлияние.





Костылев, по версии следствия, похитил у Минобороны деньги, предназначенные для поставок дронов. В деле о хищении, по словам его адвоката, есть еще один фигурант, «само уголовное дело было возбуждено в отношении другого неустановленного лица», указал он.

Ранее стало известно, что Костылева подозревают в хищении миллиарда рублей у Минобороны при реализации государственных контрактов.





Костылев создал издание Readovka в 2014 году. Изначально оно освещало события в Смоленской области, но позже стало федеральным и превратилось в медиахолдинг.





В холдинге отмечали, что оказывают максимальное содействие следственным органам по делу Костылева. Там подчеркнули, что ценят его вклад в «формирование патриотической повестки в российской медиасреде».