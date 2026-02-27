«Масленица»: горячие блины и кулинарные поединки в Москве

Многие угощались горячими блинами, пили чай и участвовали в старинных русских забавах. Москвичи также могли понаблюдать за кулинарными поединками лучших поваров.





Гостей ждали концерты фолк- и неофолк-коллективов, спектакли по мотивам русских сказок, тематические мастер-классы для детей.





Масленицу еще называют проводами зимы. Считается, что после этого периода уже не будет лютой стужи, а природа станет постепенно пробуждаться от зимнего сна. Блин — символ яркого весеннего солнца. На фестивале их выпекали в большом количестве, с разными начинками, сладкие и сытные, на любой вкус.





К примеру, гости отведали блины с начинками из таежных ягод, с настоящей красной икрой или даже с олениной из Якутии. Подавали и ароматные чаи. Насладиться едой можно было здесь же, на свежем воздухе.





Подробнее о проходившем фестивале, который был посвящен широкой Масленице, можно узнать на официальном сайте проекта.