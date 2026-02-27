Бывший главред Readovka Костылев подозревается в хищении денег, предназначенных для поставок беспилотников

Бывший главный редактор и основатель издания Readovka Алексей Костылев, по версии следствия, похитил у Минобороны деньги, предназначенные для поставок дронов. Об этом в ходе заседания заявил прокурор Злобин, передает корреспондент Daily Storm.
В деле Костылева о хищении, по словам его адвоката, есть еще один фигурант, «само уголовное дело было возбуждено в отношении другого неустановленного лица», указал он.
Также следователь отмечает, что Костылев подписал контракт на поставки для Минобороны БПЛА на несколько миллиардов рублей.
Ранее стало известно, что Костылева подозревают в хищении миллиарда рублей у Минобороны при реализации государственных контрактов.