Бывший главред Readovka Костылев подозревается в хищении денег, предназначенных для поставок беспилотников

В деле Костылева о хищении, по словам его адвоката, есть еще один фигурант, «само уголовное дело было возбуждено в отношении другого неустановленного лица», указал он.





Также следователь отмечает, что Костылев подписал контракт на поставки для Минобороны БПЛА на несколько миллиардов рублей.





Ранее стало известно, что Костылева подозревают в хищении миллиарда рублей у Минобороны при реализации государственных контрактов.