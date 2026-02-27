«Это не наш человек»: признание иноагентом якутского депутата Иванова прокомментировал председатель «Новых людей»

Минюст России 27 февраля признал иностранным агентом депутата Госсобрания Якутии Александра Иванова. Председатель «Новых людей» Алексей Нечаев в беседе с Daily Storm подчеркнул, что Иванов никогда не входил в партию, а из фракции депутата исключили по инициативе Нечаева.





В 2023 году Иванов избрался в Госсобрание Якутии по списку партии, а затем входил во фракцию «Новых людей».





«Он никогда не был членом партии. Его из фракции исключили по моей инициативе. Я сказал: «Исключите его». Потому что это человек, для которого Россия — не Родина. Зачем он нам нужен? Это не наш человек», — сказал Daily Storm председатель «Новых людей» Алексей Нечаев.





Минюст указал, что Александр Иванов взаимодействовал с иностранными агентами и организацией, деятельность которой признана в России нежелательной.





Якутский депутат заявлял, что коренным жителям запрещают изучать свои язык и историю, распоряжаться землями предков. Региональное госсобрание просило правоохранителей проверить парламентария на экстремизм и распространение фейков.