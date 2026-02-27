Экс-главреда Readovka Костылева подозревают в хищении миллиарда рублей Минобороны при реализации госконтрактов

Бывшего главного редактора и основателя издания Readovka Алексея Костылева подозревают в хищении миллиарда рублей у Минобороны при реализации государственных контрактов. Об этом в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы заявила следователь Быстрягина, передает корреспондент Daily Storm из зала суда.





Следователь просит арестовать медиаменеджера до 25 апреля.





Правоохранители пришли к Костылеву 25 февраля, писал РБК. Журналиста подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.





Костылев — основатель издания Readovka. Он оставил руководство этим СМИ в 2025 году, чтобы заняться другими проектами, не связанными с холдингом, заявляли в редакции.