«Китайский Новый год в Москве»: буйство цвета в центре столицы

Как отмечают Новый год в Китае? Обычно надевают красную одежду и развешивают красные фонари, ведь этот цвет символизирует счастье и защиту от злых сил. Поэтому на Манежной — буйство цвета.





Первое, что бросается в глаза, — огромная ель и такая же огромная огненная лошадь. Ее образ символизирует силу и богатство. А «Поезд желаний» — символический экспресс Москва — Пекин, который стал мостом между двумя культурами.





Гостей ждут тематические фотозоны, уличные представления и интерактивы. Для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу праздника глубже, есть ярмарка с китайскими угощениями и сувенирами.





На площади также работает традиционная китайская почта: каждый может отправить открытку в любую точку России в красном конвертике хунбао. Что еще ждет гостей фестиваля «Китайский Новый год в Москве» — можно узнать на официальном сайте проекта.