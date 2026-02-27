Новости
«Китайский Новый год в Москве»: буйство цвета в центре столицы
Здесь висят сотни красных фонариков в традиционных для праздника оттенках undefined
«Китайский Новый год в Москве»: буйство цвета в центре столицы

Здесь висят сотни красных фонариков в традиционных для праздника оттенках

Россия и Китай встречают весну одновременно. В столице продолжается фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Он проходит прямо на Манежной площади. Мероприятия начались 16 февраля и продлятся до 1 марта включительно. Посетить праздник могут все желающие. 

Как отмечают Новый год в Китае? Обычно надевают красную одежду и развешивают красные фонари, ведь этот цвет символизирует счастье и защиту от злых сил. Поэтому на Манежной — буйство цвета. 


Первое, что бросается в глаза, — огромная ель и такая же огромная огненная лошадь. Ее образ символизирует силу и богатство. А «Поезд желаний» — символический экспресс Москва — Пекин, который стал мостом между двумя культурами. 


Гостей ждут тематические фотозоны, уличные представления и интерактивы. Для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу праздника глубже, есть ярмарка с китайскими угощениями и сувенирами. 


На площади также работает традиционная китайская почта: каждый может отправить открытку в любую точку России в красном конвертике хунбао. Что еще ждет гостей фестиваля «Китайский Новый год в Москве» — можно узнать на официальном сайте проекта. 

