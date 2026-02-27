Новости
Минюст признал иноагентами журналистку Веру Кричевскую и издание «Республика»
Также в перечень внесены красноярский активист Максим Алиев и депутат из Якутии Александр Иванов
Минюст признал иноагентами журналистку Веру Кричевскую и издание «Республика»

Также в перечень внесены красноярский активист Максим Алиев и депутат из Якутии Александр Иванов

Минюст РФ расширил список иностранных агентов. В обновленный перечень вошли журналистка и режиссер Вера Кричевская, красноярский активист Максим Алиев, депутат Госсобрания Якутии Александр Иванов, а также интернет-издание «Республика». 


Как сообщалось, коллеги просили прокуратуру, МВД и Минюст проверить Александра Иванова на экстремизм и распространение фейков. До этого его исключили из фракции «Новых людей» в парламенте Якутии за пожелание независимости республике. 


Согласно действующему законодательству, лица и организации, включенные в реестр, обязаны маркировать свои публикации и регулярно отчитываться перед Минюстом о своей деятельности и финансировании.

