Москвичам посоветовали пройти диспансеризацию перед Великим постом

Перед началом Великого поста врачи рекомендуют оценить состояние организма и при необходимости скорректировать рацион, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. О том, как правильно соблюдать пост, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.





По его словам, при грамотном подходе пост может приносить пользу: увеличение доли овощей, круп и бобовых обогащает организм клетчаткой, улучшает работу кишечника и способствует снижению холестерина. Однако резкие ограничения он назвал стрессом для организма. Однообразное питание с недостатком белка и витаминов способно привести к слабости, снижению иммунитета, ухудшению состояния кожи и волос, а также обострению хронических заболеваний. В связи с этим Тяжельников подчеркнул важность предварительной консультации с врачом, особенно при наличии хронических недугов. Специалист поможет скорректировать меню так, чтобы сохранить баланс питательных веществ и избежать дефицитов.





Перед постом медики советуют пройти профилактическое обследование. В Москве для этого можно бесплатно посетить городские поликлиники в рамках диспансеризации. Программа включает базовые исследования, измерение ключевых показателей и консультации врачей. Это позволяет выявить возможные проблемы, факторы риска и получить рекомендации по питанию и образу жизни.





В Депздраве Москвы напомнили, что пост не должен превращаться в голодовку. Если рацион состоит в основном из хлеба, макарон и сладостей, а белковая пища исключена, организм начинает испытывать дефицит важных элементов. Чтобы этого избежать, в меню обязательно должны присутствовать источники растительного белка: чечевица, фасоль, нут, соевые продукты, орехи и грибы. Также важно соблюдать питьевой режим и следить за поступлением сложных углеводов и полезных жиров.





Входить в пост рекомендуется постепенно, за одну-две недели снижая долю мясных и жирных блюд, чтобы пищеварительная система успела адаптироваться.





Особое внимание врачи советуют обратить на противопоказания. Строгий пост может навредить людям с сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ, поджелудочной железы, анемией, дефицитом массы тела, хроническими болезнями печени и почек. Также с осторожностью к ограничениям стоит подходить беременным и кормящим женщинам, детям и пожилым. В этих случаях необходим индивидуальный план питания, составленный с врачом.





Во время поста важно следить за самочувствием. Если появляются выраженная слабость, головокружение, обмороки, учащенное сердцебиение, боли в животе или резкое снижение веса, рацион требует срочной корректировки.





Выходить из поста тоже нужно плавно. Возвращаться к привычному меню лучше постепенно: сначала вводить кисломолочные продукты, яйца и рыбу, затем птицу и только потом — тяжелые мясные блюда. Резкий переход на жирную пищу может спровоцировать расстройства пищеварения и обострение хронических заболеваний.