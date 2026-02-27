«112»: Основателя Readovka Алексея Костылева задержали по подозрению в мошенничестве

Костылев — создатель издания Readovka. Он оставил руководство в 2025 году, чтобы заняться другими своими проектами, не связанными с холдингом, заявляли в редакции.





В октябре 2024-го Костылев попал в аварию в Смоленской области. Журналиста с тяжелыми травмами доставили без сознания в областную больницу и прооперировали, а позже перевели в столичную клинику. Его состояние удалось стабилизировать.