«112»: Основателя Readovka Алексея Костылева задержали по подозрению в мошенничестве
Предварительно, он был взят под стражу 25 февраля undefined
Силовики задержали бывшего главного редактора и основателя Readovka Алексея Костылева. Журналиста подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пишет Telegram-канал «112».


Правоохранители пришли к Костылеву 25 февраля, сообщает РБК. Следствие просит арестовать его на два месяца. 

Костылев — создатель издания Readovka. Он оставил руководство в 2025 году, чтобы заняться другими своими проектами, не связанными с холдингом, заявляли в редакции. 


В октябре 2024-го Костылев попал в аварию в Смоленской области. Журналиста с тяжелыми травмами доставили без сознания в областную больницу и прооперировали, а позже перевели в столичную клинику. Его состояние удалось стабилизировать. 

