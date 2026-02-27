В Белгороде простились с полицейским, погибшим при теракте у Савеловского вокзала

В Белгороде проводили в последний путь старшего лейтенанта Дениса Братущенко, погибшего в результате теракта у Савеловского вокзала в Москве. Прощание прошло с участием родных и коллег, в том числе сотрудников московского уголовного розыска — именно там офицер начинал службу, прежде чем перейти в ГИБДД.





Мать погибшего рассказала Daily Storm, что сын пришел в полицию по примеру друга — идея служить захватила Дениса еще в молодости. До этого Братущенко отслужил в армии в Воздушно-десантных войсках. Родные не раз пытались отговорить его от опасной работы, предлагали другие варианты, но он оставался непреклонен.





«Инициативный, добрый, порядочный, усердный, честный. Хороший парень. Достойный сотрудник. Был первый на задержаниях», — вспоминает бывшая коллега. По ее словам, Денис мечтал о третьем ребенке — дочери. У него остались жена и двое сыновей.





Жена Братущенко часто переживала за него и просила уйти из органов из-за постоянной опасности, но он отказывался.





О трагедии мать Дениса узнала от его супруги в 00:15 24 февраля. Из-за эмоционального состояния невестки она сразу не поняла, жив ли Денис.





Накануне, 26 февраля, церемония прощания с Денисом Братущенко прошла в Москве. Среди провожавших был и начальник ГИБДД РФ Михаил Черников.





Взрыв у Савеловского вокзала произошел в ночь на 24 февраля. Неизвестный подошел к патрульной машине и привел в действие взрывное устройство. Братущенко погиб на месте, еще двое полицейских получили тяжелые ранения. Нападавший также скончался. Позже президент России Владимир Путин предположил, что мужчину могли завербовать через интернет и взорвать дистанционно.