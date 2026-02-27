Новости
Лекарства могут начать продавать через «Почту России»
Сервисы мониторинга глюкозы планируется внести в «белые списки» undefined
Ресурсы «Почты России» для доставки и реализации лекарственных препаратов могут задействовать в стране. Эту инициативу распорядился внедрить президент РФ Владимир Путин. Правительство должно внести изменения в правила до 1 марта. 


Также поручено включить сервисы мониторинга глюкозы в «белые списки». Этот вопрос поднимала на прямой линии журналистка из Белгорода. По ее словам, из-за отключений интернета в приграничье специализированные приложения, необходимые для страдающих диабетом людей, работают со сбоями. 


Путин дал и другие поручения правительству. Глава государства предложил внести в законодательство изменения, чтобы проактивно передавать информацию об уволенных участниках СВО и членах семей погибших бойцов. 


Кроме того, президент поручил ответственным службам активнее заняться привлечением бойцов СВО к разработке беспилотных технологий.

