В Иркутской области задержали мэра Бодайбо Алексея Ботвина

В Иркутской области задержан глава города Бодайбо Алексей Ботвин. Об этом сообщает «Вести-Иркутск». Официального подтверждения этой информации пока не поступало.





По данным Telegram-каналов, в начале недели правоохранители готовили возбуждение уголовного дела в отношении мэра. Причиной якобы стал масштабный коллапс в системе ЖКХ: в конце января из-за перемерзания магистрального водовода остановились четыре котельные, и город в 40-градусные морозы остался без отопления и воды.





Власти развернули пункты временного размещения, волонтеры развозили жителям воду. В городе не хватало жилья для расселения, цены на аренду выросли.





В середине февраля в Бодайбо произошла вторая авария — прорвало трубу. Губернатор Игорь Кобзев обещал восстановить теплоснабжение до 21 февраля.





Проблемы с отоплением в январе возникли и в других населенных пунктах региона. Как ранее рассказывал Daily Storm, в селе Пивовариха и соседних поселках температура в домах опускалась до 8 градусов.





Люди спали в одежде, укрывались несколькими одеялами и грелись у костров на улице. После публикации Daily Storm ситуацию взяла под контроль прокуратура.