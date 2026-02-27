Новости
В Иркутской области задержали мэра Бодайбо Алексея Ботвина
Градоначальника могли взять под стражу из-за аварии, в результате которой город в морозы неделями оставался без тепла undefined
В Иркутской области задержан глава города Бодайбо Алексей Ботвин. Об этом сообщает «Вести-Иркутск». Официального подтверждения этой информации пока не поступало.


По данным Telegram-каналов, в начале недели правоохранители готовили возбуждение уголовного дела в отношении мэра. Причиной якобы стал масштабный коллапс в системе ЖКХ: в конце января из-за перемерзания магистрального водовода остановились четыре котельные, и город в 40-градусные морозы остался без отопления и воды.


Власти развернули пункты временного размещения, волонтеры развозили жителям воду. В городе не хватало жилья для расселения, цены на аренду выросли. 


В середине февраля в Бодайбо произошла вторая авария — прорвало трубу. Губернатор Игорь Кобзев обещал восстановить теплоснабжение до 21 февраля. 


Проблемы с отоплением в январе возникли и в других населенных пунктах региона. Как ранее рассказывал Daily Storm, в селе Пивовариха и соседних поселках температура в домах опускалась до 8 градусов. 


Люди спали в одежде, укрывались несколькими одеялами и грелись у костров на улице. После публикации Daily Storm ситуацию взяла под контроль прокуратура. 

