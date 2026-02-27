Пакистан объявил «открытую войну» талибам

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад переходит к открытым военным действиям против правительства талибов в Афганистане.





В своем обращении в соцсети X Асиф подчеркнул, что предстоящее противостояние будет кровопролитным, и напомнил, что пакистанская армия хорошо знает местные реалии.





Асиф также обвинил афганские власти в том, что они «превратили страну в колонию Индии, сосредоточили на своей территории террористов из разных стран и занялись экспортом терроризма».





26 февраля афганские силы начали военные операции против Пакистана вдоль линии Дюранда. Эти действия стали ответом на предыдущие атаки со стороны Исламабада. В результате столкновений есть погибшие с обеих сторон.