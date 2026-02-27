Новости
Похитивший девочку в Смоленске оказался таксистом с условным сроком и долгами на 700 тысяч рублей
В 2021 году мужчину приговорили к трем годам условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске — 43-летний таксист. Мужчина уже был судим: в 2021 году его приговорили к трем годам условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков*. Также у него накопились долги на сумму более 700 тысяч рублей.


В квартире, где держали ребенка, находилась сожительница задержанного. По информации источника RT, мужчина мог выслеживать девочку на протяжении полугода.


Девятилетняя Саша пропала утром 24 февраля в Смоленске — вышла во двор погулять с собакой и не вернулась. На поиски ребенка вышли сотни человек: сотрудники СК, МВД, Росгвардии и волонтеры.


На третий день ребенка нашли живой в квартире на улице Маршала Еременко — всего в 300–500 метрах от ее дома. По данным поискового отряда «Сальвар», Сашу обнаружили в гараже: она кричала и звала маму. Сейчас с девочкой работают психологи, ее здоровью ничего не угрожает.


*Наркотические вещества наносят серьезный вред здоровью 

