Похитивший девочку в Смоленске оказался таксистом с условным сроком и долгами на 700 тысяч рублей

Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске — 43-летний таксист. Мужчина уже был судим: в 2021 году его приговорили к трем годам условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков*. Также у него накопились долги на сумму более 700 тысяч рублей.





В квартире, где держали ребенка, находилась сожительница задержанного. По информации источника RT, мужчина мог выслеживать девочку на протяжении полугода.





Девятилетняя Саша пропала утром 24 февраля в Смоленске — вышла во двор погулять с собакой и не вернулась. На поиски ребенка вышли сотни человек: сотрудники СК, МВД, Росгвардии и волонтеры.





На третий день ребенка нашли живой в квартире на улице Маршала Еременко — всего в 300–500 метрах от ее дома. По данным поискового отряда «Сальвар», Сашу обнаружили в гараже: она кричала и звала маму. Сейчас с девочкой работают психологи, ее здоровью ничего не угрожает.





